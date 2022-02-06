"هيئة المسرح والفنون الأدائية" تنظّم "ليالي الفلامنكو" في الرياض

في قصر الثقافة بحي السفارات خلال الفترة من 16 - 20 فبراير

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم عن استضافة عروض "ليالي الفلامنكو" في قصر الثقافة بحي السفارات في الرياض خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير، والتي تعد الأولى من نوعها في المملكة.

وتتضمن العروض عرضاً أدائياً على أنغام الموسيقى الإسبانية ممزوجاً بالرقص المعاصر في قالب يعبّر عن فن الفلامنكو الأندلسي المعروف الذي نشأ في جنوب إسبانيا.

وستقدم فرقة فلامنكو الإسبانية المكونة من 10 راقصين و6 موسيقيين عرضاً متكاملاً يشمل أداء رقصة الفلامنكو في أسلوب جديد، وذلك لمدة 65 دقيقة يومياً من الساعة 8:30 مساءً إلى 9:35 مساءً.

ويمكن للراغبين بحضور العروض شراء التذاكر عبر الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/1223/flamenco-nights.

يذكر أن "فن الفلامنكو" انطلق مع غجر إسبانيا الذين يعرفن بالخيتانوس. ويعد الغناء أساس "الفلامنكو" ويرافقه الرقص والموسيقى، وقد تأثر كثيراً بالإيقاعات الشرقيّة والهندية والرومانية، والأغاني المتوارثة التي تناقلها الأهالي في قرى عديدة اعتاد الفلاحون الموريسكيون السكن فيها بالقرب من غرناطة.

وتأتي "ليالي الفلامنكو" في سياق الجهود التي تبذلها هيئة المسرح والفنون الأدائية لإثراء القطاع بالتجارب المختلفة والنوعية التي تُسهم في تطوير المشهد الفني وتدفعه نحو مناطق أدائية جديدة تخلق مجالاً رحباً لحوار إبداعي بين الجمهور المحلي وفنون الأداء العالمية.