"أمانة جدة" تغلق 136 محلاً تجاريًّا لم تطبق الإجراءات الاحترازية

رصدتها في جولات رقابية للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر

أغلقت أمانة محافظة جدة 136 محلاً تجاريًّا ما بين مطاعم وتموينات وبقالات ومراكز تسوُّق وكافتيريات وأنشطة أخرى متنوعة؛ خالفت الأنظمة، ولم تطبِّق الإجراءات الاحترازية مع قرار الحظر الجزئي من الـ3 مساء إلى الـ6 صباحًا.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المحال من قِبل مراقبي البلديات إثر جولات رقابية، نفذتها على الأنشطة المستثناة، والمراكز التجارية "المولات"، ومحال تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيُّد 136 محلاً تجاريًّا بالأنظمة؛ وهو ما أدى إلى إغلاقها خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وبيّن "الزهراني" أن أمانة جدة، ممثلة في بلدياتها الفرعية، مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية، مشددًا على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات، بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأضاف الزهراني بأن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن الجولات المتواصلة على مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل كافة؛ لضمان امتثال تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية لمنع انتشار الفيروس، والتأكد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي، كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، والأندية الرياضية والصحية.



وأكد الزهراني حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.