الشهري: المباراة صعبة سنتعامل بحذر.. مدرب أوزباكستان: سنطبق استراتيجيتنا

قبل مواجهة السعودية والأوزبك في نصف نهائي آسيا

أكد مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، سعد الشهري، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم استثمر كثيرًا في بناء هذا الجيل، ومن المهم أن نتأهّل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، كي نحقّق خطوة إضافية في مشروع تطوير المنتخب.



وقال الشهري، اليوم، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد بين المنتخب السعودي وأوزبكستان ضمن دور نصف النهائي لكأس آسيا 2020، والمقامة في تايلاند: "إن الفوز بلقب بطولة آسيا تحت 23 عامًا 2020، مهم لنا، خاصة بعد الفوز بلقب بطولة آسيا تحت 19 عامًا التي كان لها أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن مثل هذه النجاحات تساعد على بناء شخصية اللاعبين وتطوير مسيرتهم وقدراتهم".



وبيّن أن المنتخب الأولمبي حاليًّا يضم مزيجًا من الفريق الذي بلغ نهائي بطولة آسيا تحت 19 عامًا 2016، وفاز باللقب عام 2018.



وأضاف: المهم هو أن يكون اللاعبون جاهزين لكل العوامل والظروف، وهدوؤهم ومحافظتهم على تركيزهم خلال المباراة؛ حيث إن هذه العوامل لها تأثير كبير، رغم أن المباراة صعبة للغاية أمام المنتخب الفائز بلقب النسخة الماضية؛ حيث لديهم فريق جيد ولاعبون مميزون، ولكن نحن أيضًا فريقنا جيد ولاعبونا لديهم قدرات عالية، وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل بلوغ المباراة النهائية، وهذا الأمر الأهم بالنسبة لنا.



وأوضح أن الحصول على يوم راحة إضافي قد يمنحنا أفضلية في المباراة، ولكن في مباريات كرة القدم يكون هنالك تأثير لعدة عوامل.



وشدّد الشهري على أهمية التعامل بحذر في مواجهة المنتخب الأوزبكي، وعدم ارتكاب أي أخطاء، إضافة إلى أنهم يستغلون المساحات بشكل جيد للغاية.



من جهته بيّن مدرب منتخب أوزبكستان ليوبينكو درولوفيتش، أهمية هذه المباراة لكلا المنتخبين، مشيرًا إلى أن المنتخبات التي تأهلت للدور قبل النهائي قوية جدًّا. وقال إن المنتخب السعودي جيد من الناحيه الفنية، ونعرف طريقة لعبهم، كما لدينا استراتيجية سنحاول تطبيقها في هذه المباراة، وأملك لاعبين يمتلكون قدرات عالية.