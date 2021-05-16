موجز "سبق" الأسبوعي: خادم الحرمين وولي العهد يسجِّلان في "التبرع بالأعضاء".. واستمرار إيقاف المناسبات

استمرار التصعيد الدامي من إسرائيل تجاه الفلسطينيين.. وإجراءات جديدة لدخول المسافرين للمملكة

كان الأسبوع الماضي حافلاً بالأحداث المهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، ما بين توجيه ولي العهد بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض للضعفَيْن، وكذلك توجيه وزير التعليم بتشكيل لجنة تصوُّر عام لعودة التعليم حضوريًّا، وإعلان الداخلية تطبيق إجراءات الحجر الصحي على القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، وكذلك إعلان خادم الحرمين الشريفين وولي العهد التسجيل في "برنامج التبرع بالأعضاء".



في التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:



ولي العهد يوجِّه بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض للضعفَيْن

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض، ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ وذلك في إطار اهتمام سموه بقطاع الإسكان بما يسهم في تعزيز استقرار الأُسر، ورفع نسبة تملكها للمسكن.

https://sabq.org/x4YFJz



خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يسجلان في "برنامج التبرع بالأعضاء"

في بادرة إنسانية من القيادة الحكيمة قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

https://sabq.org/Jm4wBY



"الداخلية": استمرار إيقاف المناسبات والحفلات في قاعات الأفراح والاستراحات

أكدت وزارة الداخلية استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة. ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.

https://sabq.org/4skzyC



"الطيران المدني" تعلن إجراءات جديدة لدخول المسافرين إلى المملكة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تطبيق إجراءات جديدة لدخول المسافرين كافة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة إلى المملكة عبر تعميم وجَّهته هذا الأسبوع إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة.

https://sabq.org/Hg3VfM



بعد الموافقة السامية.. "التعليم" تشكِّل لجنة تصوُّر عام لعودة التعليم حضوريًّا

قرَّرت وزارة التعليم، بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، تشكيل لجنة إعداد تصوُّر عام لعودة التعليم حضوريًّا (التعليم العام والجامعي)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

https://sabq.org/KTGf9Z



"الداخلية": تطبيق إجراءات الحجر الصحي على القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، فقد تقرَّر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

https://sabq.org/RZ8wHT



"الرقابة ومكافحة الفساد" تحقق مع 588 متهمًا

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت خلال شهر رمضان اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (١٧٣٣) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (٥٨٨) متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (١٣٨) مواطنًا ومقيمًا.

https://sabq.org/JpZfsm



"الإحصاء": الناتج المحلي غير النفطي يحقق نموًّا بنسبة 4.0 % في الربع الأول

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء يوم الخميس التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2021م. وبحسب التقديرات، فقد حقَّق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بالتعديلات الموسمية خلال الربع الأول من عام 2021م نموًّا إيجابيًّا، بلغت نسبته 4.0 % مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2020م.

https://sabq.org/Fg2zND



ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة

وصل جدة يوم الاثنين الماضي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

https://sabq.org/nFzBXJ



"الداخلية": تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان 1441هـ بشأن اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، وما تم إعلانه بتاريخ 7 شوال 1441هـ بشأن تعديل اللائحة وجدول تصنيف المخالفات، فقد تم تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا والعقوبات المقررة؛ لتشمل مخالفات إضافية لما سبق إعلانه.

https://sabq.org/FTpb5h



الملك يوجِّه بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في بغداد هدية للشعب العراقي

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية العراق الشقيقة صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده اللـه- بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد هدية من خادم الحرمين الشريفين للشعب العراقي الشقيق.

https://sabq.org/vqXbhx



شاهد من "نيوم".. خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في نيوم صباح يوم الخميس صلاة عيد الفطر المبارك.

https://sabq.org/9SVB65



التصعيد الدامي مستمر.. إسرائيل تحشد قوات قرب غزة.. ومخاوف من "سيناريو 2014"

نشرت إسرائيل يوم الخميس الماضي دبابات ومدرعات على طول الحدود مع قطاع غزة، حيث يتواصل التصعيد الدامي بين قطاع غزة وإسرائيل التي تواجه في الداخل جبهة أخرى تتمثل في أعمال شغب ومواجهات في المدن المختلطة اليهودية والعربية. وتعيد هذه الخطوة الإسرائيلية للأذهان توغلات مماثلة تمت خلال حربَيْن دارتا في 2008-2009 وفي 2014.

https://sabq.org/qm5B2v



مجلس الجامعة العربية يطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بحق فلسطين

طلب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من المحكمة الجنائية الدولية المضي قُدمًا بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح، وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة.

https://sabq.org/DKHLBS