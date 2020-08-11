أمريكا.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 5 ملايين و64.171

تسجيل 40.522 حالة جديدة

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن إصابات كورونا في البلاد بلغت 5.064.171، بزيادة 40.522 حالة مقارنة بإحصائها السابق.

وأضافت بأن عدد الوفيات زاد بواقع 565 ليصل الإجمالي إلى 162.407 حالات، وفقًا لـ"رويترز". وسجَّلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 10 أغسطس (آب)، وذلك بالمقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل هذا الموعد بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.