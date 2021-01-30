ميدان الهجن بنجران يُعلن نتائج سباقات الهجن الأسبوعية

ضمن موسم سباقات الاتحاد السعودي للهجن للعام الجاري

أقام ميدان الهجن بنجران اليوم سباقات الهجن الأسبوعية لفئة "المفاريد"، وذلك ضمن موسم سباقات الاتحاد السعودي للهجن للعام الجاري.



وحققت المركز الأول في الشوط الرئيسي بكار "مشتركات"، ومسافته كيلو و500 متر البكرة "مشهورة" للمالك جابر مسفر آل رزق، فيما حقق المركز الأول في الشوط الرئيسي قعدان "مشتركات"، ومسافته كيلو و500 متر القعود "شاهين" للمالك علي صالح عفيشه.

وحققت المركز الأول في الشوط الرئيس بكار "مشتركات" ومسافته كيلو و200 متر البكرة "رياسة" للمالك ذيب هادي مرسل آل رزق.



وحصد المركز الأول في الشوط الرئيسي قعدان "مشتركات"، ومسافته كيلو و200 متر القعود "غياث" للمالك فرج فهيد آل رزق، وحصدت البكرة "مذخورة" للمالك هادي حمد آل شريان المركز الأول في شوط البكار "صعوب" ومسافته كيلو و200 متر.

وحقق المركز الأول في الشوط الرئيس قعدان "صعوب"، ومسافته كيلو و200 متر القعود "شاهين" للمالك هادي صالح عفيشه.