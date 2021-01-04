بلدية المجاردة تعليقًا على "الحاشي الأجرب": سنطبِّق الأنظمة بكل حزم

أكدت أهمية التعاون من قِبل المجتمع في الإبلاغ عن أي مخالفة

أكدت بلدية المجاردة تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم ضد أي مخالفة من شأنها المساس بصحة وسلامة الاستهلاك الآدمي، موضحة إتلاف الـ"حاشي الأجرب"، وإغلاق الملحمة، وتحرير مخالفة للملحمة.

وقالت بلدية المجاردة في ردها على "سبق" إن البلدية تلقت بلاغًا، تضمن قيام إحدى الملاحم بالمحافظة بذبح (حاشي) بحالة صحية غير جيدة.

وأضافت بأنه على الفور قامت صحة البيئة بمباشرة البلاغ، والوقوف على الحالة، وتبيَّن لها من خلال الطبيب البيطري في المسلخ أن الحاشي غير صالح للاستهلاك الآدمي؛ الأمر الذي جرى على إثره تطبيق الإجراء النظامي وفقًا للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، المتمثل بإتلاف الحاشي، وإغلاق الملحمة، وتحرير مخالفة للملحمة. فيما تعمل البلدية على تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم ضد أي مخالفة من شأنها المساس بصحة وسلامة الاستهلاك الآدمي.

وأكدت أهمية التعاون من قِبل المجتمع في الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها أو ملاحظتها، وذلك عبر رقم البلاغات الموحد ٩٤٠.

وكانت "سبق" قد نشرت الحادثة بعنوان (طرده الطبيب فغافله أثناء صلاته.. عامل يذبح "حاشي أجرب" بالمجاردة).