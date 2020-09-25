مطار رفحاء يحتفل بالمسافرين في يوم الوطن الـ 90

المنسوبون قدموا للركاب الورود والأعلام والحلوى

احتفى منسوبو الهيئة العامة للطيران المدني بمطار رفحاء، في إطار الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني "90"، بركاب الرحلة الرياض-رفحاء رقم 1507.

وقد تم استقبال الركاب في صالة المطار بالتهاني والتبريكات، وقدمت لهم الورود والأعلام والحلوى والعصائر.

وعبّر الركاب عن سعادتهم بمبادرة منسوبي المطار، مؤكدين أنها تعكس حجم المحبة والولاء والانتماء للوطن الغالي

اليوم الوطني

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25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 02:07 PM

المنسوبون قدموا للركاب الورود والأعلام والحلوى

مطار رفحاء يحتفل بالمسافرين في يوم الوطن الـ 90

عويد التومي

رفحاء

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احتفى منسوبو الهيئة العامة للطيران المدني بمطار رفحاء، في إطار الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني "90"، بركاب الرحلة الرياض-رفحاء رقم 1507.

وقد تم استقبال الركاب في صالة المطار بالتهاني والتبريكات، وقدمت لهم الورود والأعلام والحلوى والعصائر.

وعبّر الركاب عن سعادتهم بمبادرة منسوبي المطار، مؤكدين أنها تعكس حجم المحبة والولاء والانتماء للوطن الغالي

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