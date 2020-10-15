"الربيعة" يشكر "اليامي" و"الثبيتي" بصحة الطائف لتفانيهم وإخلاصهم

تم ملاحظتها أثناء جولات الزائر السري داخل المجمع ومركز صحي السيل الكبير

‫ قدم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، شكره لمدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف مبارك اليامي ومسؤولة التثقيف بمركز صحي السيل الكبير لطيفة الثبيتي؛ نظير تفانيهم وإخلاصهم في خدمة المرضى وغرس قيم المحبة والوفاء، والتي تم ملاحظتها أثناء جولات الزائر السري داخل المجمع ومركز صحي السيل الكبير .



هذا وقدم اليامي والثبيتي شكرهما لوزير الصحة على رسالته، مبينين أن هذا يعود للدعم والتوجيه من وزارة الصحة ومسؤولي "صحة الطائف"، وللجهود التي يبذلها العاملون في المجمع ومركز صحي السيل الكبير في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.