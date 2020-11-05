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قال: التزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا واستهتار البعض يعني الضرر للكل

متحدث الصحة: المرحلة الحالية مهمة جدًّا.. حتى نتفادى موجة ثانية للفيروس

جدد حساب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على "تويتر" اليوم، الدعوة للتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية.

وقال حساب المتحدث على تويتر الخميس: المرحلة الحالية مهمة جدًا؛ لكي لا تتكون موجة ثانية للفيروس بعون الله؛ وذلك بالتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية، والتزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا، واستهتار البعض يعني الضرر للكل.