كورونا حول العالم.. انخفاض الإصابات اليومية والحصيلة تلامس 5.5 ملايين

"جونز هوبكنز": تبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالوباء تليها البرازيل

تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا في العالم اليوم الثلاثاء، إلى 87.8 ألفًا من 97.3 ألفًا في اليوم السابق؛ لتبلغ الحصيلة 5 ملايين و497 ألفًا و532.

ووفق "روسيا اليوم"، جاء ذلك في بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، التي ذكرت أيضًا أن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 346 ألفًا و269؛ فيما تماثل مليونان و232 ألفًا و593 شخصًا للشفاء من المرض.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالوباء مع مليون و662.4 ألف حالة، تليها البرازيل (374.9 ألفًا)، وروسيا (353.4 ألفًا)، وبريطانيا (262.5 ألفًا) وإسبانيا (235.4 ألفًا).