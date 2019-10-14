"الحربي" يحصد جائزة "الآسيوي" لنخبة مدربي الفئات السنية

حقق المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 16 عامًا عبدالوهاب الحربي على جائزة الاتحاد الآسيوي للنخبة من مدربي الفئات السنية لعام 2019 كمدرب العام.

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في خطابه للاتحاد السعودي أن تحقيق الحربي للجائزة جاء نظير عمله المميز في قطاعات الفئات السنية لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

ووجّه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدعوة للمدرب عبدالوهاب الحربي للحضور واستلام الجائزة في حفل سيقام على هامش مؤتمر الاتحاد الآسيوي الثالث للفئات السنية منتصف الشهر المقبل.

من جهته قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل تهنئته للمدير الفني عبدالوهاب الحربي بعد اختياره كمدرب عام في القطاعات السنية، متمنيًا أن تكون هذه الجائزة دافعًا للأجهزة الفنية في جميع المنتخبات لتحقيق الأهداف والتطلعات .