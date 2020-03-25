السودان يمدّد إغلاق المطارات احترازياً

ابتداءً من اليوم حتى 23 من الشهر المقبل

مدّدت سلطة الطيران المدني بجمهورية السودان، إغلاق المطارات السودانية ابتداءً من اليوم حتى 23 من الشهر المقبل.

واستثنت رحلات الشحن الجوي والمعونات الإنسانية والإغاثة الطبية ورحلات التوقف الطارئ لأسباب تقنية أو التزوّد بالوقود التي لا تشمل إنزال ركاب، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

السودان سلطة الطيران المدني بجمهورية السودان

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 10:49 AM

ابتداءً من اليوم حتى 23 من الشهر المقبل

السودان يمدّد إغلاق المطارات احترازياً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الخرطوم

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مدّدت سلطة الطيران المدني بجمهورية السودان، إغلاق المطارات السودانية ابتداءً من اليوم حتى 23 من الشهر المقبل.

واستثنت رحلات الشحن الجوي والمعونات الإنسانية والإغاثة الطبية ورحلات التوقف الطارئ لأسباب تقنية أو التزوّد بالوقود التي لا تشمل إنزال ركاب، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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السودان سلطة الطيران المدني بجمهورية السودان

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