5 آلاف مستفيد من 94 برنامجًا قدمتها أكاديمية الحوار واليونسكو في 6 أشهر

البرامج والحقائب المنفذة شملت 4 مسارات تدريبية وفق خطط استراتيجية

كشفت أكاديمية الحوار للتدريب بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن إجمالي عدد البرامج التي نفذتها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بلغ 94 برنامجًا وحقيبة خلال 109 أيام، استفاد منها 5،321 مستفيدًا ومستفيدة من 62 دولة، يمثلون 7 قارات حول العالم.

وقد قامت بتدريب هذا العدد من المستفيدين، نخبة من الخبراء والمدربين الدوليين المعتمدين، ينتمون إلى 28 جنسية حول العالم.

وشملت البرامج والحقائب المنفذة أربعة مسارات تدريبية، وضعت وفق خطط استراتيجية، تم تنفيذ ثلاثة منها، وهي مهارات الاتصال الدعوي، والحوار الفكري، وتعزيز مهارات الحوار في الطفولة المبكرة، على أن يتم تنفيذ المسار الرابع "الحوار الإعلامي" في الأشهر المقبلة.

يذكر أن أكاديمية الحوار درَّبت منذ تأسيسها أكثر من 1.2 مليون متدرب ومتدربة في جميع مناطق المملكة على 20 حقيبة تدريبية في جميع مسارات الحوار، منها أربعة حقائب بالتعاون مع اليونسكو، كما تم تأهيل 254 مدربًا دوليًا، كما نفّذت حوالي 1200 ورشة عمل، إضافة إلى ذلك قدمت الأكاديمية عددًا من المبادرات والمشروعات محليًا وإقليميًا وعالميًا.