"الإسلامية" تستبعد 54 إماماً وخطيباً بمنطقة مكة بسبب تجاوزاتهم الفكرية

طالبت بعدم التعاون معهم في إقامة البرامج والمناشط الدعوية

استبعد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة 54 إماماً وخطيباً؛ بسبب تجاوزات ومخالفات إدارية وفكرية والاستهزاء بقرارات الوزارة بتعيين مراقبات للمساجد، ورصد تغريدات في حسابات بعضهم، ويعمل الأئمة في العاصمة المقدسة وجدة والطائف وتربة والخرمة والقنفذة والكامل والليث والجموم وبحرة.

وطالب فرع الوزارة جميع الجهات بعدم التعاون معهم من قبل الجهات المختلفة في إقامة البرامج والمناشط الدعوية.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 02:24 PM

طالبت بعدم التعاون معهم في إقامة البرامج والمناشط الدعوية

"الإسلامية" تستبعد 54 إماماً وخطيباً بمنطقة مكة بسبب تجاوزاتهم الفكرية

عبدالله الراجحي

جدة

10 34,625

استبعد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة 54 إماماً وخطيباً؛ بسبب تجاوزات ومخالفات إدارية وفكرية والاستهزاء بقرارات الوزارة بتعيين مراقبات للمساجد، ورصد تغريدات في حسابات بعضهم، ويعمل الأئمة في العاصمة المقدسة وجدة والطائف وتربة والخرمة والقنفذة والكامل والليث والجموم وبحرة.

وطالب فرع الوزارة جميع الجهات بعدم التعاون معهم من قبل الجهات المختلفة في إقامة البرامج والمناشط الدعوية.

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وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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