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تحدث عن أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات ورياح نشطة

برد وهطولات وغبار بهذه المناطق.. "أجواء ثالث أيام العيد" بتوقيع "الحصيني"

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات.



وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الثلاثاء ثالث أيام #عيد_الفطر أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة (بما فيها الطائف) والباحة وعسير وجازان تمتد شرقها وجنوب غرب القصيم وشرق وجنوب المدينة وعلى أجزاء من سلطنة عمان واليمن، تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار".