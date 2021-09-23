«رئاسة أمن الدولة» تشارك في فعاليات اليوم الوطني الــ91 في منتزه الحسام بالباحة

تستمر يومين.. وتوزع الهدايا على الزوار احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية

تشارك رئاسة أمن الدولة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ«91» التي ستُقام في منتزه الحسام في منطقة بالباحة وتتمثل المشاركة التي تنطلق غدًا الخميس وتستمر لمدة يومين في توزيع الهدايا على الزوار، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتحتفل المملكة بذكرى اليوم الوطني، الذي أعلن فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- قبل 91 عامًا توحيد البلاد المباركة وأسماها (المملكة العربية السعودية) في التاسع عشر من شهر جمادى الأولى من عام 1351هـ بعد كفاح استمر 32 عامًا.