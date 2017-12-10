"الدفاع" تنظم المؤتمر الدولي الخامس لتقنية الحرب الإلكترونية.. الثلاثاء

بمشاركة العديد من المختصين والمهتمين من داخل المملكة وخارجها

تنظم وزارة الدفاع -بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- يوميْ الثلاثاء والأربعاء القادمين 24 و25 ربيع الأول 1439هـ، المؤتمر الدولي الخامس لتقنية الحرب الإلكترونية، بمشاركة العديد من المختصين والمهتمين من داخل المملكة وخارجها.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر إنفاذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- القاضي باستمرار التعاون بين وزارة الدفاع ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال الحرب الإلكترونية؛ وذلك بهدف تمكين المختصين والمهتمين من التعرف على أحدث التطورات في هذا المجال.

وسيتطرق المؤتمر إلى العديد من المحاور ذات العلاقة بالحرب الإلكترونية؛ منها استخبارات الإشارة، وعمليات المعلومات، ومستوى التقدم في حلول الحرب الإلكترونية البحرية، والتشكيل الرقمي للإشارة، وعمليات الحرب الإلكترونية الأرضية، وإدارة قواعد بيانات الحرب الإلكترونية، وحماية المنصات الجوية، ودعم الجهد المشترك في تقنيات الحرب الإلكترونية.

وسيقام على هامش المؤتمر، معرضٌ يتم فيه عرض أحدث التقنيات في مجاليْ الحرب الإلكترونية بمشاركة عارضين من داخل المملكة وخارجها.