"أمانة الرياض" تنفّذ 25 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية

للتحقّق من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

نفّذت أمانة منطقة الرياض خلال الفترة من 21 حتى 27 يناير المنتهي، أكثر من 25 ألف جولة رقابية للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الأمانة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن مراقبيها نفّذوا خلال أسبوع 25.020 جولة استهدفت التأكد من الالتزام بارتداء الكمامة للعاملين والزبائن، والتحقق من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا للعاملين والمرتادين ووجود مقياس لدرجة الحرارة، ووضع ملصقات تضمن تحقيق التباعد الجسدي بين الزبائن.