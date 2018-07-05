وزير التعليم يعزي ذوي الطالبين المبتعثين ذيب وجاسر اليامي

لقيا حتفهما غرقًا في الولايات المتحدة أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين

قدم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، التعازي لذوي الطالبين المبتعثين ذيب مانع اليامي، وجاسر دهام اليامي، اللذين توفيا غرقًا في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين من الغرق.

وقال "العيسى" في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "أتقدم إلى ذوي الطالبين المبتعثين ذيب مانع اليامي،

وجاسر دهام اليامي اللذين توفيا غرقًا نتيجة عمل بطولي لإنقاذ أحد الأطفال في الولايات المتحدة، بأحر التعازي، سائلاً المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".