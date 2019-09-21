أمين نجران يهنئ القيادة والشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ 89

قال إن رؤية 2030 خارطة طريق لتنويع المصادر الاقتصادية للمملكة

رفع أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أسمى التهاني والتبريكات لمقام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان وللأسرة المالكة حفظهما الله بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، واصفًا هذه الذكرى بأنها مناسبة كبيرة وغالية على الجميع.

وقال "بن عيبان" إن مناسبة اليوم الوطني تعزيز لوحدتنا وتحفيز لرؤيتنا الواعدة بالخير والتقدم والرقي والرخاء لهذه البلاد الغالية في كافة المجالات، حيث يتذكر فيها المواطن جمع شمل هذا الوطن المعطاء تحت راية "لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله".

وأشار "بن عيبان " إلى أن رؤية 2030 خارطة طريق لعمل دؤوب ينقل المملكة من الاعتماد على النفط إلى تنويع المصادر الاقتصادية، وإزالة المعوقات كافة التي تعترض الإصلاح والتنمية في مختلف النشاطات، وبناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، التي يشارك في تحقيقها كل مواطن ومواطنة.

وقال: نحن اليوم في عهد التجديد، نرى اتساع برامج التنمية التي تسابق الزمن لبناء اقتصاد وطني قوي ومتين في مختلف المجالات التنموية والحضارية، وهذا ما نراه واقعاً ملموساً في ظل الحكومة الرشيدة.

وأكد فى الختام أن تلاحم كافة أفراد الشعب السعودي مع قيادته مدعاةٌ للفخر والاعتزاز وأساس ثابت لا تزعزعه أراجيف الحاقدين داعيًا الله تعالي أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهدة الأمين حفظهما الله.