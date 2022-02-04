الإيطالي ماناسيرو يتصدر منافسات اليوم الأول من بطولة السعودية الدولية للجولف

تصدر الإيطالي "ماتيو ماناسيرو" أمس، منافسات اليوم الأول من بطولة السعودية الدولية التي تعود في نسختها الرابعة إلى المملكة تحت مظلة الجولة الآسيوية، ويقدمها صندوق الاستثمارات العامة و برعاية من سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، وذلك بعد أن أنهى المنافسات بتسجيله 8 ضربات تحت المعدل.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين اللاعبين وانعكس ذلك على النتائج حيث تقاسم المركز الثاني 5 لاعبين وهم الإنجليزي سام هورسفيلد، والإسباني آدري أرناوس، والأمريكي بوبا واتسون، ومواطنه هارولد فارنر، والياباني ريوسكي كينوشيتا، بتسجيلهم 6 ضربات تحت المعدل.

كما تقاسم المركز الثالث 6 لاعبين وهم: حامل لقب النسخة الماضية الأمريكي داستن جونسون، والكوري الجنوبي جوهيونغ كيم، والتايلندي باشارا خونجماتواي، والهندي شيف كابور، والتشيلي خواكين نيمان، والأمريكي ماثيو وولف، بفارق ضربة عن المجموعة السابقة.

وتستمر منافسات بطولة السعودية الدولية في ثاني أيامها اليوم الجمعة، حيث يتم نقل منافسات البطولة مباشرة حول العالم إضافة إلى قناة SSC التي تتولى البث المباشر داخل المملكة وفي المنطقة.