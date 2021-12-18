"سلطان بن محمد" الأول بمنافسات كأس النادي للون الوضح

ضِمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حصد الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، المركزَ الأول في منافسات كأس النادي للون الوضح.

جاء ذلك، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حاليًا في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وحل في المركز الثاني في المنافسة ذاتها، عبدالله بن دلمخ السبيعي، يليه فهد فنيسان السبيعي، ثم فهد عامرالسبيعي.

بينما حل خامسًا عبود هريسان المقاطي، يليه خالد حمد الدوسري، ثم فراج محمد السبيعي.

فيما حصد المركز الثامن خالد فهد دهيران النفيعي، وفي المركز التاسع جاء هذال مبخوت الدوسري.

واختتم القائمة بالمركز العاشر رثوان بداح الدوسري.

من جهته، قال وكيل الأمير سلطان بن محمد، مالك "العليانيات" الحاصلة على المركز الأول، مهدي بن محمد الدوسري: إن المنقية الفائزة تتميز بالطفاح والنسق العالي، معبرًا عن سعادته بالحصول على المركز الأول في المنافسة.

وأضاف "ابن مهدي"، أن الأمير يمتلك أطيب السلالات بمختلف الأوان، موضحًا أن فوز منقيته أمر طبيعي رغم المنافسة القوية في هذا الشوط الهام والقوي.

ورفع التهنئة للأمير سلطان بن محمد، الذي كانت له المبادرة في تنظيم مهرجانات الإبل في نوفا والصياهد وأم رقيبة، دعمًا لأهل الإبل.

ولفت إلى أن الأمير سلطان، يسبل العشرات من الفحول لأهل الإبل؛ داعيًا الله أن يكتب له الأجر ويمتعه بالصحة والعافية.