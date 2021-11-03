جازان.. سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 6 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.