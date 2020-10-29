"العواد": ازدراء الأديان والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن ازدراء الأديان والمعتقدات والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية الدينية التي نص القانون الدولي لحقوق الإنسان على حظرها.
وأضاف اليوم عبر حسابه في "تويتر": ينبغي أن تعزز حرية الرأي والتعبير التسامح والتعايش بين المجتمعات في إطار تكامل وترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان
قال: ينبغي أن تعزز حرية الرأي والتعبير التسامح والتعايش بين المجتمعات
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن ازدراء الأديان والمعتقدات والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية الدينية التي نص القانون الدولي لحقوق الإنسان على حظرها.
وأضاف اليوم عبر حسابه في "تويتر": ينبغي أن تعزز حرية الرأي والتعبير التسامح والتعايش بين المجتمعات في إطار تكامل وترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.