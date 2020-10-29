





1

قال: ينبغي أن تعزز حرية الرأي والتعبير التسامح والتعايش بين المجتمعات

"العواد": ازدراء الأديان والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية

745

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن ازدراء الأديان والمعتقدات والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية الدينية التي نص القانون الدولي لحقوق الإنسان على حظرها.

وأضاف اليوم عبر حسابه في "تويتر": ينبغي أن تعزز حرية الرأي والتعبير التسامح والتعايش بين المجتمعات في إطار تكامل وترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.