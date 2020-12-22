"التجارة" تستدعي 10693 مركبة فورد – لينكولن لخلل في نظام التعليق الخلفي

قد يؤدي إلى صعوبة التوجيه مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حوادث

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 10693 مركبة "فورد/ توروس - فليكس"، "لينكولن/ MKT" 2013 - 2017م، بسبب خلل في نظام التعليق الخلفي للمركبة قد يؤدي إلى صعوبة التوجيه، ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بتويتر، إلى التحقق من شمول هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وزارة التجارة استدعاء

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22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442 10:56 AM

قد يؤدي إلى صعوبة التوجيه مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حوادث

"التجارة" تستدعي 10693 مركبة فورد – لينكولن لخلل في نظام التعليق الخلفي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة استدعاء 10693 مركبة "فورد/ توروس - فليكس"، "لينكولن/ MKT" 2013 - 2017م، بسبب خلل في نظام التعليق الخلفي للمركبة قد يؤدي إلى صعوبة التوجيه، ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بتويتر، إلى التحقق من شمول هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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وزارة التجارة استدعاء

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