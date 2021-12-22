فيديو.. كيف تعاون زوجان وعاقبا اللص بـ"طريقة قاسية"

أثبت زوجان أستراليان أنهما "ثنائي مثالي وخارق"، عندما تعاونا بطريقة دراماتيكية، وتَمكنا من إيقاف لص حاول سرقة سيارتهما، وعاقباه بقسوة.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة المسجلة في منزل الزوجين في بلدة كابولتشر في ولاية كوينزلاند الأسترالية، واقعةً غريبة انتشرت على مواقع الإنترنت.

وفي الفيديو الذي بثته صحيفة "الديلي صن" البريطانية، ظَهَر اللص وقد اقتحم سيارة الزوجين المتوقفة في حديقة خارج منزل، ليهرع الزوج إلى السيارة ويتعلق ببابها، على الرغم من قيادة اللص لها.

ومع إصرار الزوج، نَجَح في دخول السيارة أثناء قيادتها، ومواجهة اللص داخل السيارة، وإجباره على إيقافها، حسب "سكاي نيوز عربية".

ولم ينتهِ الأمر عند شجاعة الزوج؛ فعندما تَرَجّل اللص من السيارة في محاولة للهروب، ظهرت الزوجة وبيدها عصا غليظة، وكأنها قد رسمت خطة لاستقبال السارق فور نزوله.

وفور ترجله من السيارة بعد دخول الزوج، بدأت الزوجة بضرب اللص بالعصا؛ ليترنح في مكانه قبل أن يفر نادمًا على محاولته سرقة "الثنائي الخارق".

ولاقى الفيديو إعجابًا كبيرًا من مستخدمي الإنترنت، الذين وصفوا الزوجين "بالخارقين" لاتحادهما معًا لإيقاف عملية سرقة.