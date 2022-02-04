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أكدت أنها لم تصدر من الحساب الرسمي للإمارة

إمارة مكة: الصورة المتداوَلة عن إشعار سكان "ثريبان" تمهيدًا للإزالة مفبركة

نفت إمارة منطقة مكة المكرمة الصورة المتداوَلة في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشير إلى بدء إشعار سكان "ثريبان" بمحافظة العرضيات تمهيدًا لإزالة عدد من العقارات.



وأكدت إمارة مكة أن الصورة المتداوَلة مفبركة وغير صحيحة، ولم تصدر من الحساب الرسمي للإمارة.