إمارة مكة: الصورة المتداوَلة عن إشعار سكان "ثريبان" تمهيدًا للإزالة مفبركة

أكدت أنها لم تصدر من الحساب الرسمي للإمارة

نفت إمارة منطقة مكة المكرمة الصورة المتداوَلة في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشير إلى بدء إشعار سكان "ثريبان" بمحافظة العرضيات تمهيدًا لإزالة عدد من العقارات.

وأكدت إمارة مكة أن الصورة المتداوَلة مفبركة وغير صحيحة، ولم تصدر من الحساب الرسمي للإمارة.

إمارة مكة المكرمة

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04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443 10:40 PM

أكدت أنها لم تصدر من الحساب الرسمي للإمارة

إمارة مكة: الصورة المتداوَلة عن إشعار سكان "ثريبان" تمهيدًا للإزالة مفبركة

متعب البقمي

الطائف

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نفت إمارة منطقة مكة المكرمة الصورة المتداوَلة في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشير إلى بدء إشعار سكان "ثريبان" بمحافظة العرضيات تمهيدًا لإزالة عدد من العقارات.

وأكدت إمارة مكة أن الصورة المتداوَلة مفبركة وغير صحيحة، ولم تصدر من الحساب الرسمي للإمارة.

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إمارة مكة المكرمة

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