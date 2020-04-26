مجموعة مستشفيات السعودي الألماني تطبق إجراءات استثنائية للسلامة والوقاية

عززت عمليات التعقيم والفحص الحراري وحثّت الزوار والمراجعين على الالتزام بالإجراءات

في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وحرصاً على سلامة المنشآت الصحية وسلامة الكوادر الطبية والمرضى والمراجعين، حرصت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، أكبر مجموعة مستشفيات في المنطقة، على اتخاذ حزمة من الإجراءات الخاصة والتدابير الاستثنائية التي تهتم بجانب أمن وسلامة المنشآت الصحية، من خلال تعزيز عمليات التعقيم والفحص الحراري عند زيارة المستشفى، بالإضافة إلى حثّ الزوار والمراجعين على الالتزام بالإجراءات والتقيد بها.

وكانت الإدارات الطبية بجميع مستشفيات السعودي الألماني المنتشرة في مناطق المملكة وخارجها قد طبّقت التعليمات المشددة، فيما يشبه بروتوكول دائم للعمل بإجراءات خاصة واستثنائية للأمان والوقاية من العدوى وتعقيم كافة أقسام العمليات الجراحية.

وقال رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني مكارم بترجي: "اتخذت المجموعة حزمة من الإجراءات للمحافظة على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة للمرضى ورواد المستشفيات، من خلال اتخاذ تدابير مشددة وإجراء الفحص الحراري وتعقيم اليدين وإشارات المسافة المسموحة بين الأفراد.

وأضاف "بترجي": "تعمل مستشفياتنا من خلال العيادات الخارجية، ويستطيع المريض أخذ تصريح لزيارة المستشفى وإجراء الخدمة المطلوبة، كما يعمل قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة".

والجدير بالذكر أيضاً، أن المجموعة كانت من أوائل المستشفيات التي قامت بتفعيل خدمات الطب عبر الزيارات المنزلية أو عن طريق الاستشارات بالاتصال المرئي، وعبر خدمة "في بيتك" قامت المجموعة بتوفير خدمات على اختلافها لتأمين رعاية صحية في المنازل، بمجرد الاتصال يمكن طلب الطبيب المتخصص للزيارة في المنزل.

وتعتبر مجموعة مستشفيات السعودي الألماني من روّاد مقدّمي الرعاية الصحيّة المنزلية، حرصاً على صحّة وسلامة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تحتاج لرعاية خاصة وعزل عن المخالطة نظراً لضعف المناعة لديهم.

كما يمكن توفير الأطباء والأدوية اللازمة والرعاية المنزلية من خلال هذه الخدمة لمختلف التخصّصات مثل الحمل، والعلاج الطبيعي وإعطاء التطعيمات المجدولة، كما أن للمرضى القيام بالتواصل مع طبيبهم المعالج بكل سهولة من منازلهم عبر الاستشارات بالاتصال المرئي، من خلال التطبيق الذكي لمستشفيات السعودي الألماني أو عبر الاتصال على الرقم الموحد 920007997 .