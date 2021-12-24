شاهد من البرازيل.. إقبال على معرض "الندوة" للتعريف بالعربية وخطوطها

"عبدوني" مثمناً جهود المملكة: نجاح كبير ووسيلة تُظهر جمال اللغة وروعتها

أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البرازيل، المعرض الثقافي العربي حول نشأة اللغة العربية وأنواع خطوطها عبر لوحات فنية تجسد جمال الخط العربي بأنواعه المتعددة.

وأقيم المعرض بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في مدينة "ساوبرناردو دو كامبو" بالبرازيل، وقام المشرفون في المعرض بتعريف الزائرين بأنواع الخطوط العربية؛ حيث حضر المعرض أكثر من 200 زائر، تعرفوا على فنيات الخط العربي وجمالياته.

وذكر مدير مكتب الندوة علي عبدوني، أن المعرض حقق نجاحًا كبيرًا، ويعدّ من أبرز الوسائل التي تُظهر جمال اللغة العربية وروعة خطوطها، وسمو ما تحمله من معانٍ تشهد برقي حضارتها وتراثها، كما ثمّن جهود المملكة العربية السعودية في دعم مثل هذه البرامج التي تسعى إلى الاعتزاز باللغة العربية ونشرها في كل مكان.