عدم الاستقرار الجوي عرض مستمر.. أقمار ترصد فمتى تتراجع "الماطرة"؟

سحب متوقعة خلال الساعات المقبلة وزخات متفرقة تهطل على مناطق عدة

يستمر تأثر أجزاء مُختلفة من المملكة، اليوم، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيثُ تهطُل زخاتٌ من الأمطار في أجزاءٍ متفرقة من شمال وغرب ووسط وشرق البلاد.

وقال موقع "طقس العرب": "صور الأقمار الاصطناعية هذا الصباح تُشير إلى هطول زخاتٍ متفرقة من الأمطار في مدينة جدة، وأجزاءٍ من حائل والجوف وشمال شرق البلاد وشمال منطقة الرياض وغربها".

وأضاف: "من خلال حركة السحب المتوقعة خلال الساعات المقبلة، يُتوقع أن تمتد فرصة هطول زخات متفرقة من الأمطار نحو أطراف العاصمة الرياض، إضافة إلى أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، وخاصة الأجزاء الشمالية منها".

ومن المتوقع امتداد بعض الهُطولات المطرية خلال الساعات المقبلة لمكة المكرّمة ومرتفعات الطائف، كما تمتد بعض الهُطولات الرعدية لأجزاءٍ من منطقة جازان.

من جهة أخرى، تتراجع تأثيرات الحالة الماطرة بشكلٍ كبيرٍ مع شروق شمس يوم غدٍ الأحد، باستثناء فرصة ضعيفة لهطول بعض الزخات المحلية في شمال شرق البلاد، وتدخل البلاد بعد ذلك في فترة استقرار جوي، من جرّاء سيطرة مرتفع جوي على أجواء المنطقة لأيّام عدة.