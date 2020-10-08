الطائف: 5 إصابات جديدة بـ"كورونا" وتعافي 8 أشخاص

الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات تصل إلى 10,936 حالة

سجلت "الطائف" خمس إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات منذُ بدء الجائحة 10,936 إصابة.

وبلغ عدد حالات التعافي من بين المصابين 10,590 حالة تعافٍ، بعد تسجيل ثماني حالات شفاء جديدة.

ولم تُسجَل حالات وفاة جديدة، وظل إجمالي حالات الوفاة عند 209 حالات، فيما بلغَ إجمالي الحالات النشطة 137 حالة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية