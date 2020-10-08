الطائف: 5 إصابات جديدة بـ"كورونا" وتعافي 8 أشخاص

سجلت "الطائف" خمس إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات منذُ بدء الجائحة 10,936 إصابة.
وبلغ عدد حالات التعافي من بين المصابين 10,590 حالة تعافٍ، بعد تسجيل ثماني حالات شفاء جديدة.
ولم تُسجَل حالات وفاة جديدة، وظل إجمالي حالات الوفاة عند 209 حالات، فيما بلغَ إجمالي الحالات النشطة 137 حالة ما زالت تتلقى الرعاية الطبيةفيروس كورونا الجديد
الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات تصل إلى 10,936 حالة
سجلت "الطائف" خمس إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات منذُ بدء الجائحة 10,936 إصابة.
وبلغ عدد حالات التعافي من بين المصابين 10,590 حالة تعافٍ، بعد تسجيل ثماني حالات شفاء جديدة.
ولم تُسجَل حالات وفاة جديدة، وظل إجمالي حالات الوفاة عند 209 حالات، فيما بلغَ إجمالي الحالات النشطة 137 حالة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية