فيديو.. وصول أمير الكويت إلى مطار العلا وولي العهد في مقدمة مستقبليه

رحّب به ومرافقيه.. كان قد غادر في موكب رسمي إلى مركز مرايا

وصل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت إلى العلا.

وكان في استقباله، في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا؛ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحّب به ومرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف، وسفير دولة الكويت لدى المملكة، الشيخ علي خالد الجابر الصباح.

وغادر أمير دولة الكويت، في موكب رسمي، إلى مركز مرايا.

ويضم الوفد الرسمي الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، والشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، رئيس الديوان الأميري.