طلاب "التربية النموذجية" يتدربون على طريقة تغيير إطارات المركبة

لبناء الثقة في نفوسهم وإكسابهم القدرات المعرفية

انطلاقًا من رسالتها لإعداد جيل قادر على قيادة ذاته ومجتمعه؛ أطلقت مدارس التربية النموذجية برنامج المهارات الحياتية، وتمثل في تدريب طلاب المرحلة الثانوية على كيفية تغيير إطارات السيارات في مجمع العارض التعليمي بالتعاون مع شركة "بن شيهون."

وتسعى إدارة المجمع إلى تمكين الطلاب وبناء الثقة في نفوسهم، وتأهيلهم وإكسابهم القدرات المعرفية.

ووجدت البادرة لدى الطلاب قبولاً كبيرًا، وارتدوا اللباس المختص بأعمال الورشة، ثم استمعوا للمدرب وهو يشرح الطريقة المهنية لتغيير زيت المركبة، وبعد ذلك جرى تعليمهم آلية تغيير "الاستبنة" وهي الإطار الخامس للسيارة، حيث تمر هذه المرحلة بـ 5 خطوات: أولها رفع المركبة على جسم ثابت، وثانيها : فك الإطار الاحتياطي وتجهيزه، وثالثها فك الإطار التالف، ورابعها : تركيب الإطار الجديد، وخامسها : سحب الرافعة من أسفل السيارة.

وعلّق الرئيس التنفيذي لمدارس التربية النموذجية محمد بن خالد الخضير، بقوله: "نؤمن في مدارس التربية النموذجية أن دور المدرسة لا ينحصر فقط على تدريس الطلاب المعارف العلمية بل يتجاوز هذا ذلك."

وأضاف "الخضير": "من هذا المنطلق أطلقنا برنامج المهارات الحياتية، والذي بدأ بتدريبهم كيفية تغير إطارات السيارة والذي سيمد الطلاب بالمهارات اللازمة التي سيستفيدون منها طوال حياتهم".