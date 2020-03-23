أمطار في 4 مناطق ورياح بالشرقية تحملها توقعات "الحصيني" لطقس اليوم

فيما كشفت "الأرصاد" عن عوالق ترابية تؤثر في الرياض وسماء غائمة بتبوك

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على الشمالية، مساء اليوم.

وقال "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار متفاوتة مساء اليوم الاثنين على الشمالية والجوف وتبوك وجازان، وعلى عمان واليمن إن شاء الله، ورياح على الشرقية".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ فيما تؤثر العوالق الترابية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران) وسماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من منطقتيْ تبوك والجوف.