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اعتبارًا من الأحد القادم في مقر مبنى الوزارة القديم

بالأسماء.. "البيئة" تدعو 52 متقدمًا ومتقدمة لوظائفها للمقابلة ومطابقة البيانات

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (52) متقدمًا ومتقدمة على (200) وظيفة طرحتها سابقًا، للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم (مرحلة ثانية)، اعتبارًا من يوم الأحد 1442/8/29هـ.



وحدّدت "الوزارة" مبناها القديم الواقع على طريق الملك عبدالعزيز مقابل مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي مقرًّا لاستقبال المرشحين، ودعتهم لاصطحاب الهوية الوطنية، ونسخة من السيرة الذاتية وأصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.



كما نوهت للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية إرفاق معادلة التعليم العالي، وللجميع مراعاة الحضور في الموعد المحدد حسب أرقام التسلسل.