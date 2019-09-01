فيديو مقتل "سفاح تكساس".. رجل في سيارة: "اهبطي لأسفل إنهم يطلقون عليه النار"

بعدما قتل 4 أشخاص وأصاب 21 آخرين

"اهبطي لأسفل في السيارة، إنهم يطلقون عليه النار"؛ هكذا صرخ رجل وهو يقوم بالتقاط فيديو مقتل "السفاح" مطلق النار، خارج مجمع ترفيهي بولاية تكساس، والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وحسب شبكة "CNN" الإخبارية؛ قام الأمريكي أليكس وودز، بالتقاط هذا الفيديو خارج مجمع سينرجي الترفيهي للسينمات، بمدينة أوديسا في ولاية تكساس.

وفي الفيديو تظهر سيارات الشرطة وهي تحاصر سيارة بريد "فان" خطفها السفاح، ونسمع صوت "وودز" وهو يقول لزوجته: "هناك إطلاق نار في أوديسا بتكساس، إنهم يطلقون النار"، ونشاهد سيارة شرطة تصطدم بالرصيف، والرجل يضيف: "لقد ضرب الشرطي الحاجز.. اهبطي لأسفل في السيارة، اهبطي.. إنه يطلق النار عليه، لقد قتله".

وتقول "CNN": استنتجنا أنه في ذلك المكان تم إطلاق النار على السفاح وقتله.

ويقول "وودز": "كنت أرى الشرطي وهو يسير تجاه سيارة البريد ويقوم بتفريغ سلاحه، وأعتقد أنها اللحظة التي قتل فيها السفاح".

وحسب وكالة "رويترز"، قال قائد شرطة أوديسا مايكل جيرك في مؤتمر صحفي مساء السبت: إن المشتبه به كان معروفًا للشرطة؛ لكنه رفض التعليق بشأن دوافعه.