الأردن تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا والاجمالي 444 إصابة

وزير الصحة الأردني: بلغ عدد حالات الشفاء في البلاد 332 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 444 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن حالتين تعودان لأردنيين قدما من الخارج، والحالة الثالثة لشخص من جنسية عربية، مبينًا أنه تم شفاء 6 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 332 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 06:58 PM

وزير الصحة الأردني: بلغ عدد حالات الشفاء في البلاد 332 حالة

الأردن تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا والاجمالي 444 إصابة

صحيفة سبق الإلكترونية

عمّان

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 444 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن حالتين تعودان لأردنيين قدما من الخارج، والحالة الثالثة لشخص من جنسية عربية، مبينًا أنه تم شفاء 6 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 332 حالة.

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