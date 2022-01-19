"المسابقات": مباراة "النصر" و"التعاون" 3:40 عصراً

بعد اتفاق الطرفين

أعلنت لجنة المسابقات عن تقديم وقت مباراة النصر ونظيره التعاون، الجمعة المقبل، إلى الساعة 3:40 عصراً، بدلًا عن موعدها السابق بناءً على رغبة الناديين ومراعاة لانخفاض درجات الحرارة الشديد الذي تشهده منطقة القصيم.

ويحلّ "النصر" ضيفاً على "التعاون"، الجمعة المقبل، في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

"النصر" يأتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، فيما يأتي "التعاون" في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة.