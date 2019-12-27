حرس الحدود يحبط تهريب 1.5 طن حشيش في المناطق الجنوبية

المتورطون 79 شخصًا من جنسيات مختلفة وتقرر توقيفهم نظامًا

أعلن المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني؛ أن المتابعة المستمرّة لمحاولات تهريب المواد المخدّرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر ربيع الثاني من عام ١٤٤١هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه ١٣٢٦ كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتم القبض على ٧٩ شخصًا متورطًا؛ بينهم ٥٤ متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و١٦ من الجنسية اليمنية، وخمسة متهمين من الجنسية الصومالية، وأربعة متهمين من الجنسية السعودية، بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وقال "القريني": أحيل المتهمون والمواد المخدرة التي كانت بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.