"بلينكن" يؤكد إجلاء 4500 مواطن أمريكي وأسرهم من أفغانستان

بيّن أن الأولوية هي إجلاء جميع رعاياها

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه منذ 14 أغسطس، تم إجلاء 4500 مواطن أمريكي ‏وأسرهم من أفغانستان؛ مبينًا أن أولوية بلاده هي إجلاء رعاياها من أفغانستان.‏

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أمس في مقر الخارجية الأمريكية ‏بواشنطن لاستعراض جهود الولايات المتحدة لإعادة الأمريكيين إلى وطنهم، ودعم القوات الأمريكية ‏لعملية الإجلاء من أفغانستان.‏