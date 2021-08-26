"بلينكن" يؤكد إجلاء 4500 مواطن أمريكي وأسرهم من أفغانستان

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه منذ 14 أغسطس، تم إجلاء 4500 مواطن أمريكي وأسرهم من أفغانستان؛ مبينًا أن أولوية بلاده هي إجلاء رعاياها من أفغانستان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أمس في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن لاستعراض جهود الولايات المتحدة لإعادة الأمريكيين إلى وطنهم، ودعم القوات الأمريكية لعملية الإجلاء من أفغانستان.
بيّن أن الأولوية هي إجلاء جميع رعاياها
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه منذ 14 أغسطس، تم إجلاء 4500 مواطن أمريكي وأسرهم من أفغانستان؛ مبينًا أن أولوية بلاده هي إجلاء رعاياها من أفغانستان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أمس في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن لاستعراض جهود الولايات المتحدة لإعادة الأمريكيين إلى وطنهم، ودعم القوات الأمريكية لعملية الإجلاء من أفغانستان.