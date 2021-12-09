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البرنامج أكد أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الخميس

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر

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أعلن برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدفعة الـ49 من الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح البرنامج أن عمليات الإيداع في حسابات المستفيدين سوف تستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

يُذكر أن إجمالي ما تم إيداعه للمستفيدين من الدعم المخصص، 107 مليارات ريال سعودي منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ48 لشهر نوفمبر.