"البحرية" الأرجنتينية تؤكّد العثور على الغوّاصة المفقودة منذ عام

أكّدت البحرية الأرجنتينية، صباح اليوم السبت، في بيانٍ نشرته وزارة الدفاع، أنه تمّ العثور على غوّاصة مفقودة تابعة للبحرية بعد عام من فقدانها.

وقالت "البحرية" الأرجنتينية -في بيان نقلته وزارة الدفاع- إنه تم العثور على الغوّاصة "أيه آر أيه سان خوان" في مكانٍ غير محدّد في المحيط الأطلسي على عُمق 800 متر.

بدأت عملية بحث دولية ضخمة بعد أن اختفت الغوّاصة في 15 نوفمبر من العام الماضي، ولكن تلاشت الآمال في العثور على طاقم الغوّاصة البالغ عددهم 44 شخصاً أحياء بعد أسبوعين، وتم تقليص عملية البحث.