"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني" تحذّر

دعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة واتباع الإرشادات الصادرة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، المخواة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 6 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

الباحة أمطار حالة الطقس

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02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 08:51 AM

دعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة واتباع الإرشادات الصادرة

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني" تحذّر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، المخواة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 6 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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