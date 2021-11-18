في اليوم الأخير من بطولة غرب آسيا .. أخضر البلياردو والسنوكر يحقق 4 ميداليات

حقق المنتخب السعودي للبلياردو، اليوم الخميس ،الميدالية الفضية في منافسات البلياردو فرق زوجي لتسع كرات في بطولة غرب آسيا التي اختتمت منافساتها اليوم في مدينة دبي الإماراتية بعد مشاركة 14 منتخباً آسيوياً.



وجاء تتويج المنتخب السعودي بالميدالية الفضية بعد خسارته في نهائي البطولة من المنتخب الكويتي بنتيجة (10/ 6) ومثل المنتخب اللاعبان عبد الرحمن العمار ومهند الغميز .



واختتم الأخضر مشاركته بعد أن حقق أربع ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية توج بها لاعبه خالد الغامدي في منافسات الفردي التسع كرات للناشئين وميداليتين فضيتين حقق الأولى لاعبه خالد الغامدي في منافسات البلياردو الثماني كرات لدرجة الناشئين والثانية حققها اللاعبان عبد الرحمن العمار ومهند الغميز في منافسات البلياردو الزوجي فرق لتسع كرات وميدالية برونزية حققها اللاعب أيمن العمري في مسابقة السنوكر فردي للناشئين.