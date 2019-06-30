صور مفجعة.. هذا ما فعله "الولد الصغير" بهيروشيما قبل 75 عاماً

تسبب إطلاق القنبلة النووية في مصرع أكثر من 140 ألف ياباني

جثث تحترق.. وأخرى قطعت أوصالها.. معاناة وأوجاع وصرخات استغاثة وألم، وطائرة أمريكية تقذف بحمولتها الثقيلة لتسوّي مدينة "هيروشيما" اليابانية بالأرض، وتخلف خلفها أكثر من 140 ألف قتيل، و200 ألف قتيل في بعض التقديرات.

"الولد الصغير".. هذا هو الاسم الذي أطلقته الولايات المتحدة على قنبلتها النووية المروعة التي قصفت بها "هيروشيما" في السادس من أغسطس من عام 1945م؛ بسبب رفضها الاستسلام المطلق دون شروط.

صور مؤلمة ومفجعة تستعرضها "سبق" بمناسبة زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم، لمتحف هيروشيما التذكاري للسلام.