الولايات المتحدة تحث إيران على السماح لمواطنيها بممارسة حرية التعبير

تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بالاحتجاجات في محافظة خوزستان

حثت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الإيرانية على السماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم العالمية ‏في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلاً عن حرية الوصول إلى المعلومات بحرية عبر الإنترنت.‏



وأكدت نائبة المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر في الإيجاز الصحفي اليومي أمس، أن ‏الولايات المتحدة تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بالاحتجاجات في محافظة خوزستان الإيرانية، بما ‏في ذلك التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين، مما أدى للأسف إلى مقتل ‏العديد من المتظاهرين.‏



وقالت: أدت سنوات من الإهمال الحكومي وسوء إدارة الموارد المائية إلى تفاقم أسوأ موجة جفاف ‏واجهتها إيران منذ 50 عاماً على الأقل، فإن للشعب الإيراني الحق في التعبير بحرية عن إحباطاته ‏ومحاسبة حكومته، ونحن ندعم حقوق الإيرانيين في التجمع السلمي، والتعبير عن أنفسهم بحرية، ‏بدون خوف من العنف أو الاعتقال التعسفي من قبل قوات الأمن.‏



وأضافت بورتر: نحن نراقب أيضاً التقارير الواردة عن قطع الإنترنت التي فرضتها الحكومة في المنطقة، ‏ونحث الحكومة الإيرانية على السماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم العالمية.‏