"مدني العاصمة المقدّسة" تنقذ 9 أشخاص من حريق في شقة سكنية

قدمت الرعاية الطبية لهم بوساطة الجهة المختصة وهم بصحة جيدة

تمكّنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، مساء أمس الجمعة، من إنقاذ 9 أشخاص إثر حريق في شقة بعمارة سكنية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في "تويتر"، إن مدني العاصمة المقدّسة أنقذ (9) أشخاص إثر حريق في شقة بعمارة سكنية.

وأضافت المديرية، أنه تمّ تقديم الرعاية الطبية لهم بوساطة الجهة المختصة، وهم بصحة جيدة - ولله الحمد.