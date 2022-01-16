منصة الفرق التقنية "سكواديو" تغلق أولى جولاتها الاستثمارية بقيادة "سيدرا فينتشرز"

متخصصة في توظيف وإدارة الفِرق التقنية عن بُعد وساعدت أكثر من 100 شركة بارزة

أعلنت منصة "سكواديو" السعودية المتخصصة في توظيف وإدارة الفِرق التقنية عن بعد عن إغلاقها جولة استثمارية (SEED) لم يتم الإفصاح عن قيمتها بقيادة SEEDRA VENTURES التي تتخذ من الرياض مقرًّا لها.

تأسست "سكواديو" في 2019 في الرياض بعد أن تحولت من شركة متخصصة بتطوير التطبيقات (ابتكار المتطورة) إلى نموذج عمل متخصص بمساعدة الشركات الناشئة والكبيرة على تكوين فرق تقنية مختلفة التخصصات بدوام كامل، مع مرونة كاملة في تشكيل الفريق واختياره (Team as a Service)، وعلى مدار الثلاث سنوات عمل فريق "سكواديو" على تطوير حلول التوظيف وتوفير الكفاءات اللازمة لبناء منتجات وتطبيقات رقمية لعملائها، مركّزة جهودها في تحسين نموذج العمل وفهم احتياجات الشركات والمؤسسين، وكذلك الكفاءات التقنية جنبًا إلى جنب.

ساعدت "سكواديو" أكثر من 100 شركة بارزة مثل: منشآت، صبار، مرني، رسال، سبق وغيرها في السعودية والإمارات في بناء أو توسيع فرقها التقنية عن بُعد في أوقات مختلفة، حيث توفر الشركة عبر منصتها الرقمية حلولًا للشركات تشمل استقطاب واختيار المهندسين التقنيين، والمقابلات الشخصية والتقنية، بالإضافة إلى مدير تقني لكل فريق، وإدارة شؤون الموظفين والرواتب.

خالد السناوي المدير التنفيذي لـSquadio قال: "ندرك أن توظيف الكفاءات التقنية وإدارتها من أكبر التحديات التي تواجه الشركات، منذ إنشاء سكواديو ساعدنا أكثر من 100 شركة سعودية في بناء فرقهم التقنية لبناء منتجاتهم الرقمية، أسهم ذلك في توفير تكاليف ووقت التوظيف على المؤسسين وصناع القرار، مما خفض تكاليفها بنسبة تصل إلى 40%، كما بنينا مجتمعًا للمطورين يتخطى 350 مهندسًا يعملون عن بعد في أكثر من 5 دول منها السعودية ومصر وتونس.. ومع اكتمال بناء منصتنا الرقمية سيتضاعف هذا العدد بشكل كبير. وشراكتنا مع سيدرا أكبر بكثير من التمويل، يساعدنا الفريق باستمرار في تطوير نموذج العمل ويفتح لنا أبوابًا متعددة لتطوير الشركة ونموها".

بدوره صرح هيثم الفريح، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـSEEDRA VENTURES بقوله: "نرى طلبًا متزايدًا على العمل مع الفرق التقنية عن بعد، ونثق بقدرة سكواديو على توفير أفضل المهندسين لمساعدة الشركات الناشئة على بناء منتجات رائعة".

يأتي هذا التمويل كجزء من استراتيجية "سكواديو" للتوسع وتحسين تجربة العميل وتقليل وقت التوظيف وتطوير منصتها، كما تنوي التوسع في دول أكثر حول العالم؛ لبناء مجتمع مطورين وتقنيين يحظى بامتيازات فريدة وتجربة عمل رائعة.