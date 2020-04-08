بعد تهديد المخابز بالإضراب .. السودان يضاعف سعر رغيف الخبز

مشاكل في تأمين إمدادات من الدقيق المدعوم

رفع السودان اليوم (الأربعاء)، سعر رغيف الخبز المدعوم في العاصمة الخرطوم من جنيه إلى جنيهين، بينما يستحدث رغيفًا جديدًا أصغر حجمًا للبيع بالسعر القديم، في مسعى لتهدئة أصحاب المخابز الذين يشتكون من خسائر حادة.

وبدأت طوابير طويلة تظهر أمام المخابز في الأيام القليلة الماضية، وهى ناتجة جزئيًا على الأقل عن مشاكل في تأمين إمدادات من الدقيق المدعوم للمخابز، وفقًا لـ"رويترز".

وأثار نقص الخبز الناتج عن صعوبات في تدبير العملة الصعبة لاستيراد القمح احتجاجات واسعة أدت، بمساعدة من الجيش، إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي بعد أن حكم البلاد ثلاثة عقود.

وتدفع الحكومة 75 بالمائة من التكاليف التي يتحملها أصحاب المخابز لإنتاج الخبز في مقابل تثبيت سعر الرغيف، لكن أصحاب المخابز يشتكون وهددوا بالإضراب بسبب تكاليف التشغيل المتزايدة والضعف المطرد للجنيه السوداني.

